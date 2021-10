Una piazza in ricordo di don Giancarlo Ugolini

Lunedì 4 ottobre, ore 19, nella Chiesa di San Giuseppe al Porto sarà ricordato don Giancarlo Ugolini scomparso nel 2009, con una Messa celebrata da don Pino De Bernardisi di Chiavari. Mentre sabato 9 ottobre, alla presenza del Vescovo e del Sindaco, sarà ufficialmente inaugurato il Piazzale don Giancarlo Ugolini (sacerdote ed educatore 1929 – 2009) alle ore 12.

“Io, poi sono un amante sviscerato della libertà” è il titolo della mostra del 2019 che definisce a tutto tondo la grande personalità e lo spessore umano di un uomo che ha educato intere generazioni di giovani. In una Rimini uscita dal disastro della seconda guerra mondiale e sulla scia di un grande testimone cristiano quale Alberto Marvelli, don Ugolini è stato, con un timbro tutto suo e con peculiari caratteristiche, un protagonista, insieme a don Oreste Benzi, di una rinnovata presenza della Chiesa. È stato padre per aver riconosciuto di essere figlio, ed è proprio da questa posizione umana che ne è nata la sua paternità per migliaia di persone.

Si è dovuto attendere il convenzionale decennio dalla morte per l’istanza all’Amministrazione Comunale per intitolare a suo nome una piazza. Dopo alcuni anni di paziente ricerca è stato proposto di ridenominare Piazzale Gondar (Bellariva di Rimini) con il nome di don Giancarlo Ugolini. Luogo significativo anche perché adiacente alla ex Colonia Comasca sede della Karis Foundation, importante e significativa realtà educativa, fortemente voluta da lui e dalla sorella Gabriella Ugolini Zanotti.