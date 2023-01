Una serata a colpi di prosa con Giuliano Logos e “Möbius”

A Rimini arriva Möbius , lo spettacolo di Giuliano Logos – poeta e performer italiano, Campione del Mondo di Poetry Slam 2021 e membro del collettivo “Wow - Incendi Spontanei” – organizzato dal collettivo ViviDiversi domenica 28 gennaio 2023 alle ore 21:00 al Bar Lento.

Il poeta performativo Giuliano Logos è diventato il primo italiano ad aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo di Poetry Slam a maggio 2021 nella 15 ° e dizione della Coupe du Monde du Poetry Slam di Parigi . Il Poetry Slam è una disciplina basata su sfide di poesia tra performer, con il solo uso di corpo e voce, che mescola poesia, rap e teatro, nata a Chicago negli anni 80 e ora diffusa in 60 nazioni.

Lo spettacolo “Möbius – Spettacolo interattivo di poesia performativa” conta già venticinque repliche in dodici regioni italiane dal 2019: è scritto e interpretato da Giuliano Logos, che narrerà una storia distopico-fantascientifica, la cui trama si sviluppa dalle scelte del pubblico in sala, il quale decide al momento come far proseguire lo spettacolo, producendo ad ogni performance finali alternativi.

Giuliano Logos - L'artista performativo, poeta e rapper Giuliano Logos è Campione del Mondo di Poetry Slam 2021 e primo artista italiano a conquistare tale titolo. Si è esibito in Italia, Francia, Germania, Belgio, Usa e Africa. Nel 2022 lancia il tour del nuovo spettacolo “Abraxas”.

Nello stesso anno viene scelto dalle redazioni congiunte di Vanity Fair Italia, Francia e Spagna tra i 30 «artisti, attivisti e pionieri» che stanno ridisegnando il futuro dell’Europa.