Una serata con Toni Capuozzo, si parla della guerra in Ucraina e tante altre tematiche

Uno sguardo sul mondo e sugli “ultimi avvenimenti di geopolitica” fatto di “riflessioni e considerazioni”. Questo il tema dell’incontro pubblico con il giornalista, scrittore, blogger e conduttore televisivo Toni Capuozzo proposto dal Comune di Verucchio per la serata di sabato 12 novembre in collaborazione con il Lions Club Ariminus Montefeltro, che lo ospita la sera precedente in occasione dell’interclub con San Marino e Bologna Irnerio.

Il confronto si terrà alle ore 20:30 al Teatro Eugenio Pazzini e sarà aperto dalla proiezione dello speciale “Sarajevo 1992-2022” realizzato da Capuozzo in occasione del trentennale dell’assedio.

Il noto giornalista sarà intervistato sul palco e accompagnato nel suo spaziare fra la guerra in Ucraina e i principali avvenimenti alle varie latitudini e longitudini del pianeta.

"In un momento storico segnato da una serie di conflitti e tensioni ai più svariati livelli, lo sguardo di una figura tanto qualificata può aiutare a mettere a fuoco le radici di certi avvenimenti e fornire spunti di riflessioni per cercare di fare nel nostro piccolo ognuno la nostra parte” commenta la sindaca Stefania Sabba ringraziando il Lions Club Ariminus Montefeltro per la collaborazione e l’occasione venutasi a creare.

L’ingresso è libero.