Una serata in biblioteca "a tu per tu" con la Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è il frutto del lavoro durato quasi due anni dei nostri Padri Costituenti. Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani si erano espressi a favore della forma di governo repubblicana, rendendo necessaria la scrittura di un nuovo testo costituzionale che sostituisse lo Statuto Albertino. Fu così creata una commissione ad hoc formata da 75 membri con il compito di redigere la nuova Costituzione. Il testo fu definitivamente approvato dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgato dall’allora Capo di Stato Enrico De Nicola ed entrato in vigore il primo gennaio 1948. La Costituzione rappresenta la legge fondamentale dello stato italiano e conta attualmente di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. Il primo gennaio 2023, la Costituzione Italiana ha compiuto 75 anni e in suo onore l’Associazione Benessere Ambientale e Sociale Misano APS ha organizzato la serata culturale “La Nostra Costituzione e la sua modernità".

Venerdì 12 maggio alle ore 21:00 presso la Sala "Ex Biblioteca" di Misano Adriatico (via Marconi, sopra la polizia municipale), la Dott.ssa Carla Biso costituzionalista, docente di diritto e difensore civico ci parlerà della bellezza della Costituzione italiana e della sua modernità. Ci svelerà gli enigmi della Costituzione in un viaggio fra storia e presente per spiegare la visione d'avanguardia dei Padri Costituenti… un incontro e confronto tra diverse generazioni con lo scopo di dialogare e rispondere a dubbi e domande per capire quanto è importante nella nostra società conoscere e rispettare la costituzione.