Una stagione teatrale all'insegna della Leggerezza: tanti gli appuntamenti dedicati a famiglie, scuole e formazione

A Teatro con Mamma e papà :

rassegna di spettacoli domenicali per tutta la famiglia

Domenica 11 febbraio: ore 16:30; 17:15; 18:00; 18:30

Spettacolo per 20 spettatori per volta a prenotazione obbligatoria

Roberto Abbiati

Una tazza di mare in tempesta

Produzione teatro de gli Incamminati con il contributo di Armunia Festival

Lo spettacolo si svolge in uno spazio che, all’interno del Teatro, ricostruisce la stiva di una nave….il pubblico si accomoda e… si sente il mare! Cosa ti fa venire in mente il rumore del mare? Il Moby Dick di Melville. Un libro. Tutto il mare in un libro.

S’accende qualcosa ogni volta che lo si prende in mano, il libro, e allora poi si comincia a immaginare in grande, balene, velieri, oceani, via, le cose più esagerate.

Una piccola installazione, una piccola performance, per poco pubblico che assista a piccoli oggetti che evochino grandi cose. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti.

Come se si fosse nella stiva di una baleniera. Tutto qui.

Roberto Abbiati ha trasformato la sua passione per Moby Dick in uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie. Inspirandosi alle illustrazioni del libro di Matteo Codignola Un tentativo di balena (2008), l’attore, musicista e illustratore trasporta liberamente la sua versione del capolavoro di Melville, nel cuore di una nave. Una tazza di mare in tempesta(Premio Fiesole per le arti) ci invita in una piccola stiva di legno dalle cui pareti prendono vita storie e personaggi per un viaggio dedicato all’immaginazione, alla musica, al teatro, alla narrazione: un piccolo capolavoro di artigianalità e fantasia, di incantevoli macchine sceniche e bizzarri personaggi.