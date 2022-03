“Una storia d’amore e desiderio” e “The Wall of Shadows” al Tiberio

Da giovedì 24 a domenica 27 marzo al cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, “Una storia d’amore e desiderio” di Leyla Bouzid, opera seconda dell’autrice lanciata dal film “Appena apro gli occhi”: tra eros e sentimento un’appassionante storia d’amore vissuta tra le aule della Sorbona e le strade di Parigi. Ahmed, 18 anni, francese di origini algerine, è cresciuto in una banlieue parigina. Sui banchi dell’università, incontra Farah, giovane tunisina, vitale e appassionata che si è appena trasferita in Francia. Mentre scopre insieme a lei un corpus di letteratura araba erotica di cui non conosceva l’esistenza, Ahmed si innamora di Farah, e benché sconvolto da questo desiderio, cerca in tutti i modi di resistere. Un film dalla straordinaria qualità della regìa, della scrittura e dell’interpretazione, dalla forza narrativa coinvolgente per una storia d’amore indimenticabile. Proiezioni ore 21, sabato anche alle ore 17, domenica solo alle ore 17, la proiezione di giovedì 24 marzo alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5. Martedì 29 marzo (ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5),) si inaugura la rassegna La montagna al cinema con il film, in prima visione, The Wall of Shadows di Eliza Kubarska: quando una famiglia di Sherpa viene avvicinata da un gruppo di scalatori, per accompagnarli in un trekking fino alla parete est del Kumbhakarna in Nepal, mai conquistata, si trova di fronte a un dilemma. La vetta, considerata più impegnativa del Monte Everest, nella religione locale del Kirant è considerata una montagna sacra che non deve essere scalata. Il padre vuole guadagnare con la spedizione il denaro necessario all’educazione del figlio. La madre è contraria alla scalata, ma alla fine accetta di guidare i tre stranieri sulla montagna, per rendere possibile il sogno del figlio di diventare medico.

La regista Eliza Kubarska segue la spedizione e mostra come la famiglia faccia fronte alle condizioni estreme e al proprio credo religioso, per rendere possibile la salita. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.

Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it