"Una Voce poco fa - Da Rossini ai Beatles", con la solista mezzosoprano Nutsa Zakaidze

Sabato 24 luglio alle ore 21,15 nella spiaggia di Riminiterme, andrà in scena il secondo concerto della Rassegna di Rimini Classica, in collaborazione con Riminiterme e il Blue Beach Bar, "Al Chiaro di Luna".

"Una Voce poco fa - Da Rossini ai Beatles", è il titolo suggestivo per la serata che sarà curata e presentata da Noris Borgogelli, che si preannuncia adatta a tutti i gusti. Protagonisti saranno i solisti dell'Orchestra Sinfonica G.Rossini, 5 strumentisti ad arco e 5 a fiato, con la solista mezzosoprano Nutsa Zakaidze.

Generi divisi nei libri e nell’immaginario collettivo, le canzoni e le arie d’opera hanno in comune molto più di quanto si possa pensare.

Senza andare troppo indietro nel tempo, l’opera lirica è stata per molti decenni un genere popolare, quanto e forse anche più delle cosiddette “hit-parade” odierne. E così, fino a metà del secolo scorso, le arie d’opera, nate dentro i teatri per voce dei grandi cantanti e a beneficio di pochi eletti spettatori, irrompevano nelle strade, nelle piazze, nelle chiese, per poi rimbalzare dalle bande agli organisti delle parrocchie, e infine essere intonate e fischiettate nelle osterie e persino nei teatri dei burattini. Si confondevano con le canzoni di tutti i giorni, esattamente come le pagine di quella che oggi chiamiamo ‘musica leggera’. L’opera era, quindi, un patrimonio di tutti, che ciascuno cantava e a volte reinterpretava a modo suo, arrangiandosi a suonarla con quello che aveva a disposizione. Ed è così che, attraverso l’antologia di arie e canzoni proposta in concerto dalla formazione cameristica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, si incroceranno due generi all’apparenza distanti e per troppo tempo separati: musiche che finalmente torneranno ad echeggiare nelle sale da concerto, pronte per essere ancora fischiettate e canticchiate sulla strada del ritorno da teatro.

Biglietto unico non numerato euro 10,00, ragazzi fino a 14 anni euro 7,00 più diritti di prevendita.

La prevendita presso abituale circuito Liveticket e presso il Blue Beah Bar di Rimiterme e online https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=314741 L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto.