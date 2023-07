Una serata "a tu per tu" con "uominiuomini" e l'arte di Marco Morosini

Gli spazi pubblici del Museo della Regina e della Galleria Santa Croce a Cattolica ospitano fino al primo ottobre 2023, la personale dedicata a Marco Morosini, uno degli artisti più interessanti della generazione contemporanea, in un progetto a cura di Ilaria Bignotti e Vera Canevazzi.

:Appuntamento serale alla Galleria Santa Croce di Cattolica, mercoledì 26 luglio alle ore 21:15 con Marco Morosini e la partecipazione della curatrice della mostra Ilaria Bignotti per un percorso esclusivo nella poetica dell’artista raccontata dal protagonista e dalla curatrice che accompagneranno il pubblico in una visita guidata e illustreranno il catalogo. Occasione affascinante per osservare gli ultimi approdi ai quali è giunta la produzione di Morosini che da qualche tempo utilizza la tecnica degli stickers applicati su tele preparate e dipinte con svariati materiali. Foto di Oliviero Toscani.

La mostra personale e antologica dedicata ai 25 anni di ricerca dell’artista, designer e fotografo di Pesaro (rappresentato dalla Galleria Zamagni Arte di Rimini) è formata da opere appartenenti al ciclo pittorico e scultoreo uominiuomini e da una selezione di opere del ciclo Stones esposte nella sede della Galleria Santa Croce di Cattolica in dialogo con i beni e i reperti archeologici della storia marinara della città. Un progetto nato in occasione e a celebrazione del MystFest, 50° Gran Giallo città di Cattolica.

Questa mostra diffusa accoglie oltre 50 opere appartenenti al ciclo più noto della sua indagine, uominiuomini, la maggior parte delle quali inedite e mai esposte sinora raccontano la poetica che Morosini affida ai suoi iconici uomini stilizzati ritratti di profilo, mentre camminano in una direzione, con la mano in tasca e che si stagliano in ambienti minimali, o dialogano con oggetti e forme: “un affresco di un’umanità intesa e raffigurata nel suo essere, inevitabilmente, al centro del mistero della vita, dei suoi ingranaggi e intrighi affascinanti come un giallo ancora da scrivere, e che mai troverà soluzione”. Così scrive Ilaria Bignotti nel saggio pubblicato sul catalogo edito per l’occasione dalla Galleria Zamagni Arte di Rimini che rappresenta l’artista e sostiene l’iniziativa.

Le visite in programma con la partecipazione dell’artista saranno tre: mercoledì 26 luglio, mercoledì 2 e 9 agosto sempre alle ore 21:15.

Ingresso libero