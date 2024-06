Con “Us Baila”, Cattolica danza a ritmo delle musiche della tradizione

Martedì 11 giugno alle ore 21:00 va in scena il sesto appuntamento del cartellone di musica dal vivo "Cattolica - Us baila".

A trasformare Piazza del Mercato in una vera e propria balera a cielo aperto, un susseguirsi di musicisti e band come Roberta Cappelletti, Vanessa Silvagni, Davide Salvi, La Nuova Romagna Folk e ancora tanti altri.

Per l'occasione, il palcosenico cittadino di Piazza Mercato è pronto a trasformarsi in una balera sotto le stelle anche per l'estate ormai prossima, "scendendo in pista" con le più belle musiche della tradizione e per fare ballare gli amanti del liscio, dei balli di gruppo e delle sonorità della Romagna. Un’edizione ancora più entusiasmante che celebra i 70 anni di “Romagna Mia”, l’inno della Regione.

“Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre il format di Cattolica “Us Baila” e lo abbiamo fatto ancora più convinti di questo progetto in occasione dei 70 anni di “Romagna mia” – ha spiegato il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - Il debutto dell’edizione 2024 è affidato all’orchestra di Roberta Cappelletti che è stata ospite di recente nella trasmissione di Antonella Clerici come testimonial di questo genere musicale. Con questo evento che fa parte della nostra offerta musicale della città, ci confermiamo ambasciatori della musica che racconta il nostro territorio, la nostra cultura, lo spirito della Romagna. Faremo trascorrere piacevoli serate a cittadini e turisti. I concerti di quest’anno saranno a giugno, le prime due settimane di luglio e le prime due settimane di settembre in accordo con gli operatori economici che hanno chiesto di calendarizzare le serate nei periodi del turismo con maggiore presenza della cosiddetta terza età, target principale e affezionato al liscio e alla musica tradizionale.

Confermata anche quest'anno la presenza in Piazza della pista da ballo, una richiesta che ci era arrivata da chi frequentava le serate e che abbiamo accolto."

Ma a Cattolica, “Us Baila” è solo uno degli eventi che fa danzare la città: “È un festival che rientra in un pacchetto musicale dedicato alle piazze di Cattolica – prosegue Alessandro Belluzzi – A Piazza Mercato protagonista è il liscio, mentre in altre piazze il Jazz e altri generi. E in questo modo le piazze diventano luogo di aggregazione diffuso di Cattolica”.

Il programma :

Martedì 11 giugno: Roberta Cappelletti

Roberta Cappelletti Martedì 18 giugno: Vanessa Silvagni

Vanessa Silvagni Martedì 25 giugno: Davide Salvi

Davide Salvi Martedì 02 luglio: La Storia di Romagna

La Storia di Romagna Martedì 09 luglio: La Nuova Romagna Folk

La Nuova Romagna Folk Martedì 03 settembre: Sofia&Ale

Sofia&Ale Martedì 10 settembre: Mirco Gramellini

Ingresso libero e gratuito