Nuovo appuntamento danzerino con “Us Baila” e le musiche della tradizione dell'orchestra di Davide Salvi

Martedì 25 giugno alle ore 21:00 va in scena il terzo appuntamento danzerino del cartellone di musica dal vivo "Cattolica - Us baila".

A trasformare Piazza del Mercato in una vera e propria balera a cielo aperto sarà l'orchestra di Davide Salvi.

Per l'occasione, il palcosenico cittadino di Piazza Mercato è pronto a trasformarsi in una balera sotto le stelle, "scendendo in pista" con le più belle musiche della tradizione e per fare ballare gli amanti del liscio, dei balli di gruppo e delle sonorità della Romagna.