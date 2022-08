Cala il sipario su “Us Baila”, ultimo appuntamento con l'Orchestra di Patrizia Ceccarelli

Martedì 30 agosto, alle ore 21:00, va in scena l'ultimo appuntamento del cartellone di musica dal vivo "Cattolica - Us baila". A trasformare Piazza del Mercato in una vera e propria balera a cielo aperto ci penserà l'Orchestra Patrizia Ceccarelli.

“Us Baila. “Questi eventi gratuiti - ha spiegato il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - rientravano in un progetto più complessivo di intrattenimento pensato e sovvenzionato dall'Amministrazione Comunale. L'obiettivo principale era quello di valorizzare le piazze di Cattolica con eventi, soprattutto musicali, e dare la possibilità a concittadini e turisti di godere di questi momenti. Il liscio in Piazza Mercato, in particolare, intende proseguire una tradizione molto apprezzata che rende questo luogo punto di riferimento per il ballo. Manteniamo l'impegno di offrire una città dinamica in grado di regalare ogni sera iniziative diverse all'insegna del sano divertimento per tutti”. "Us Baila", che vuole essere un richiamo alla migliore tradizione romagnola, aveva preso avvio lo scorso 12 luglio rinnovandosi tutti i martedì con le migliori formazioni di liscio per far cantare e ballare il pubblico.

Patrizia Ceccarelli. "Il mio primo palcoscenico - racconta la Ceccarelli - è stato il tavolo della sala da pranzo dei miei genitori, già all'età di 5/6 anni, dove mi esibivo per parenti e amici di famiglia con canzoncine per bambini. Vista la mia passione, la Mamma ha iniziato, con grandi sacrifici per quei momenti, a mandarmi a lezione di canto e a farmi partecipare a concorsi per giovani cantanti. E così è iniziato un percorso che continua a tutt'oggi. Tra la scuola e qualche lavoro, il cantare prendeva sempre più importanza nella mia vita". Le orchestre in cui ha militato sono state: Coatti, Germano Montefiori, La storia di Romagna, Ivano Nicolucci, Castellina-Pasi, ancora La Storia di Romagna, Robertino, e quindi, nel 1997, nasce la prima orchestra che porta il suo nome". Dal 1° maggio 2009 ha preso il via una "seconda fase" di questa sua avventura come titolare di una formazione di musica da ballo. L'anteprima della nuova Band si è tenuta il 30 aprile 2009 al "Vivi" di San Pietro in Casale (Bo), il debutto ufficiale si è svolto 1° Maggio 2009 alla "Ca' del Ballo" di Ravenna, ospiti della Famiglia Angeletti.