Valentina Bardi presenta “Ventiquattro”, il suo romanzo d’esordio

Giovedì 20 agosto torna, dopo la pausa del Ferragosto, la piccola rassegna “I giovedì d’autore” che fino al tre settembre, nella splendida cornice del Parco del Mulino Sapignoli di Poggio Torriana, vede alternarsi autori ed autrici locali introdotti e affiancati nella presentazione dei propri libri da giovani del territorio appassionati lettori per studio, formazione o semplicemente per passione.

Il terzo appuntamento avrà come protagonista Valentina Bardi, diplomata in sassofono e lingue straniere, appassionata di libri, animatrice del gruppo di lettura “Teodorico” di Galeata, da cui proviene, che presenterà il suo romanzo d’esordio: “Ventiquattro” uscito nel 2019 per i tipi de “Il ponte Vecchio” di Cesena. Nel libro si narra la storia di Giada e della sua numerosa famiglia, alle prese con i piccoli e grandi problemi quotidiani, in un tranquillo comune della provincia romagnola immerso in un contesto di solide convinzioni che un evento improvviso, coinvolgendo tutta la comunità e i familiari, contribuirà a scardinare generando negli stessi una nuova visione del mondo. Ventiquattro è un romanzo di formazione che affronta argomenti comuni a tanti di noi (la famiglia, il rapporto di coppia, la relazione genitori-figli, la fede politica e religiosa, i sentimenti e le emozioni) ma soprattutto il tema dell’accettazione dei propri limiti per favorire la nascita di una nuova consapevolezza.

A moderare l’incontro sarà Viola Domeniconi, residente a Poggio Torriana, laureanda in Beni Culturali che, entusiasta dell’invito, racconta come l’autrice sia riuscita magistralmente a confezionare un’opera che può toccare l’animo di tutti, soprattutto dei più giovani. Fin dalle prime righe, infatti, si evince la cifra compositiva di una storia che parla anche di esperienze di vita difficili ma da cui possono nascere risvolti inaspettati; per questo Domeniconi si rivolge ai coetanei, affinchè possano essere numerosi, in quanto potenziali interlocutori di un dibattito che li coinvolge in prima persona.

Durante la serata è possibile visitare il museo Mulino Sapignol e lasciarsi deliziare dalle “eccellenze” del nostro territorio con assaggi e degustazioni. Ingresso gratuito, inizio evento ore 20:45.