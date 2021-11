Valentina Tafferini, la mangiafuoco del “Cirque du Soleil”, arriva a Rivabella

Prezzo non disponibile

Sarà la conturbante Valentina Tafferini, celebre performer di fama internazionale, la guest-star della serata “Voulez-vous?” in programma venerdì 12 novembre (ore 20.30) al Mamì Bistrot di Rivabella. La serata del Mamì, tra Swarovski, piume di struzzo e coreografie circensi, sarà anche un omaggio al maestro del cinema Federico Fellini. Ad accompagnare la serata nel teatrino di viale Toscanelli una cena francese con menù a base di c???? o piatti v?????????i.



Creativa, showgirl e costumista, il viaggio artistico di Valentina comincia all’Accademia Vertigo di Torino dove si cimenta in diverse discipline circensi. Poi si trasferisce a Londra dove continua i suoi studi come performer ed entra nel cast di ShowClub come “The Box” e “Cinque Le Soir” prendendo parte a spettacoli di livello mondiale. Poi l’ingresso nel celebre Cirque du Soleil dove diventa una delle più apprezzate “mangiafuoco” d’Europa.