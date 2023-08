Cala il sipario sul teatro per ragazzi: in scena i pupazzi di "Valentina"

Gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5€ per over 10 e adulti

Prezzo Gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5€ per over 10 e adulti

Cala il sipario nella serata di venerdì 25 agosto alle ore 21:00, sull’edizione 2023 di Un Teatro per i Ragazzi al Teatro Aperto di Poggio Torriana.

Lo spettacolo che andrà in scena è Valentina vuole: una favola che esplora come i più piccoli vivono le regole che vengono loro impartite e il loro senso di libertà.

La pièce è una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri realizzata dalla compagnia Progetto g.g. di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.

Valentina vuole - spettacolo vincitore del Premio Eyes Wide Open 2019 per la “migliore drammaturgia” - nasce da un progetto di ricerca teatrale che ha voluto indagare il tema delle regole e della libertà.

Si narra la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Lo spettacolo è realizzato con l’ausilio di pupazzi costruiti da esperti artisti e artigiani che si sono occupati anche della scena che riproduce l’interno di una casa che “forse è una gabbia o forse una voliera così grande che ci si può abitare dentro”.