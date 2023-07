Appuntamento in musica con "Vamos a la playa!" e Johnson Righeira

Per una notte ritornano i suoni e le immagini di una incredibile estate, quella del 1983, che tenne a battesimo un nuovo modo di fare e vivere la musica e l’intrattenimento, portando con sé nuovi linguaggi, tendenze e stili arrivati fino ai nostri giorni.

Rimini, rinnovata nell’immagine e nella proposta, si affermò in quegli anni come la capitale delle vacanze estive degli italiani, anche grazie a serate come quelle del Bandiera Gialla di Bibi Ballandi che proprio nel 1983 inaugurò la sua trasmissione dalle colline di Covignano.

Johnson “con i suoi Righeira” sempre in quell’anno faceva uscire Vamos a la playa un brano destinato a diventare tra i più famosi in assoluto di tutta la musica italiana fino ad evolversi anche in un “modo di dire” gergale italiano. Vamos a la playa insieme ad altri brani dei Righeira, come No tengo dinero o L’estate sta finendo, sono stati tra i brani più significativi e rappresentativi di quegli anni e di un genere musicale nato in Italia e che ha conquistato mondo.

Per festeggiare i Righeira e l’estate 1983, l’Associazione Culturale Interno4 e il Comune di Rimini propongono una serata unica, lunedì 24 luglio in Piazza Francesca da Rimini.

Si parte alle ore 21:00, con la presentazione del libro Oh, oh, oh, oh, oh I Righeira, la playa e l’estate 1983 di Fabio De Luca (Nottetempo). Insieme all’autore intervengono Johnson Righeira e il giornalista Massimo Buda.

A seguire, dalle ore 22:00, Johnson Righeira insieme a Sara e Cristina from Evolution 80 eseguirà dal vivo i principali successi dei Righeira. A seguire Dj Set di Fabio De Luca con il meglio della musica dance, elettronica e di tendenza negli anni ’80.

Ingresso libero