Vasco Rossi, data zero del tour a Rimini: tutte le info per assicurarsi i biglietti

Dopo l’annuncio, i dettagli per i biglietti. Buone notizie per i fan del Blasco che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti del tour 2023, ufficialmente sold out: Vasco Rossi ha aggiunto la data zero a Rimini. Il concerto che aprirà il ‘Vasco Live’ si terrà nella serata di venerdì 2 giugno allo stadio Romeo Neri. I biglietti per la data zero del tour di Vasco Rossi a Rimini saranno disponibili in anteprima per ‘Il Blasco Fan Club’ dalle ore 10 di lunedì 13 marzo, in prevendita per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 10 di martedì 14 marzo e in vendita libera dalle ore 11 di mercoledì 15 marzo su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

VASCO RE DI RIMINI - Concerto zero allo stadio Neri e per un mese ospite in città

LA LOCATION - Sarà un concerto allo stadio Neri con 24 mila spettatori

Dopo la data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, il rocker di Zocca proseguirà il tour negli stadi in altre città: 6, 7, 11 e 12 giugno al Dall’Ara di Bologna, 16 e 17 giugno all’Olimpico di Roma, 22 e 23 giugno al Renzo Barbera di Palermo (lo stadio riapre dopo 30 anni di stop dei concerti), 28 e 29 giugno all’Arechi di Salerno. Radio Italia e Rai Radio 2 sono le radio partner ufficiali del tour.