La “Vela Illuminata” fa tappa a Montegridolfo con “Est - La dittatura last minute”

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna, arriva mercoledì 10 agosto alle ore 21:15 al Castello di Montegridolfo con il film “Est - Dittatura Last Minute”.

1989. A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’Est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L`uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede l’aiuto dei tre italiani. Il compito è portare una valigia alla moglie e alla figlia.

L’ingresso è gratuito