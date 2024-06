Le barche storiche spiegano le loro vele per il tradizionale raduno

Nlle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, presso il porto di Rimini torna l'appuntamento con le colorate "Vele al Terzo", le barche storiche della Riviera Romagnola. L’evento, volto a valorizzare il passato ed il presente della antica Marineria locale, si svolge tra il porto di Rimini (Piazzale Boscovich) e il Marina di Rimini, e che vedrà nella giornata di sabato 8 giugno la propria massima "celebrazione", in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, per ricordare a tutti il ruolo fondamentale che gli oceani hanno nella vita del nostro Pianeta.

Tra gli appuntamenti previsti: l’uscita in mare di meditazione a bordo delle Barche Storiche, le visite guidate sulle barche storiche da lavoro della Romagna per illustrare la “pratica della navigazione con le Vele al Terzo”, che è appena stata riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, l’esposizione di attrezzature storiche per la pesca del Museo E'Scaion, il corso di Nodi per bambini, fino alla Veleggiata aperta a tutti di domenica mattina che chiude l’iniziativa.