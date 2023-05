Gli anni d'oro del Velvet rivivono con tre giorni di festa, maxi evento nel ricordo di Thomas Balsamini

“Quella volta che al Velvet”. E’ la storica frase di chi ha vissuto gli anni d’oro. Dal 1989,e fino al 2016 quando si è chiusa un’epoca, la famosa Sala Grande del Velvet ha ospitato più di mille concerti, regalando divertimento a fior di generazioni appassionate di musica. Sono saliti sul palco una lista di big della musica infinita sia di impatto nazionale sia internazionale. Ora gli anni d’oro del Velvet sono pronti a rivivere: accadrà nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno, quando con Ultrasuoni Rimini si celebrerà il decennale dalla scomparsa di Thomas Balsamini, lo storico dj e imprenditore che seguì il passaggio dallo Slego assumendo la direzione artistica. Non appena si è sparsa la notizia è subito partita la condivisione sui social.

Una lunga nostalgia

“Ultrasuoni Rimini sarà una 3 giorni di musica pensata per tutti coloro che nel corso di tre decenni hanno vissuto la musica rock, e non solo, in questi locali – raccontano dall’organizzazione -. È per tutti coloro che dopo la chiusura del Velvet sentono la nostalgia, per la comunità che si è creata tra quelle mura sempre sudanti. Per quell’idea di libertà, spesso nella versione più folle. Abbiamo immaginato una festa che coltivasse lo spirito del GoodbyeVelvet dilatando questa volta gli spazi fino agli scorci più belli di Rimini. Un percorso fatto di luoghi poetici che con la musica diventano magici”.

Il crowdfunding

Per sostenere i costi è partita un’attività di crowdfunding: “Abbiamo deciso di aprire questo crowdfunding perché i costi per la realizzazione dell'evento sono corposi e non ci accontenteremo di coprire tutti i costi. Desideriamo che questo evento abbia una ricaduta positiva sulla città e sui suoi abitanti e per questo motivo il ricavato verrà devoluto ad Ail Rimini, associazione che si occupa di sviluppare e diffondere la ricerca scientifica sulle leucemie, linfomi, mieloma e altre emopatie maligne. Il crowdfunding è stato il nostro primo pensiero perchè sappiamo di appartenere ad una comunità attiva, partecipe e sensibile”.

Gli eventi

La tre giorni vedrà il clou l’11 giugno. Per la prima volta nella giornata conclusiva del festival Ultrasuoni Rimini in memoria di Thomas Balsamini, la grande famiglia del Velvet tornerà compatta a Santa Aquilina. Dove sorgeva il Velvet club&factory c’è dal 2020 un nuovo edificio che contiene il birrificio artigianale Beha e un nuovo locale, il Baldoria. Intorno al lago e nel locale, dalle 15 a mezzanotte, verrà organizzato un dj set, spettacoli e incursioni sonore. Al tramonto si assisterà a un inedito concerto acustico sul lago dedicato a Thomas con gli amici di una vita. Saranno infatti sul palco: Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica.

Il Velvet in città

La giornata inaugurale del 9 giugno sarà invece alla Rockisland con “Slego Remember”, mentre sabato 10 giugno gli eventi saranno in città dislocati tra piazza Francesca da Rimini e piazza Malatesta. Ancora nella mattinata di domenica 11 ci sarà un appuntamento anche al Cinema Fulgor con la proiezione del documentario su Thomas Balsamini a cura di Simone Campanati (ingresso libero).

Gli ingressi al Rockisland e al lago del Velvet saranno garantiti in via prioritaria a coloro che hanno attivamente contribuito alla realizzazione di Ultrasuoni Rimini partecipando al crowdfunding. Non è assicurato che rimangano posti disponibili al di fuori di questa modalità attiva e di partecipazione.