Venditti e De Gregori insieme sul palco di Cattolica

Antonello Venditti e Francesco De Gregori, due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana, quest’estate per la prima volta saranno protagonisti sul palco con un’unica band per un tour che toccherà diverse città italiane tra cui Cattolica. Il 16 luglio, infatti, saranno in concerto all’Arena della Regina.

Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo tour che verrà anticipato dall’esclusivo concerto di sabato 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città, là dove ebbe tutto ebbe inizio, nella cantina della loro musica. I due cantanti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di me“.

Già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, i brani “Generale” e “Ricordati di Me” saranno contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita venerdì 4 marzo su Amazon. Insieme, Venditti & De Gregori, emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario.



Info e biglietti pulp concerti: 3290058054