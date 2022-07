"Aygo X Vertical Summer Tour" fa tappa a Cattolica per due giorni di sport, giochi e sfide in spiaggia

Compie 10 anni il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. Dopo Lignano Sabbiadoro e Albissola Marina il Tour sbarca sulla Riviera Romagnola, a Cattolica, il 2 e il 3 agosto, alla Sunset Beach Arena (zona arenile Cattolica), con la novità di Toyota Aygo X come “title partner”.

Sarà quindi possibile provare la nuova Toyota Aygo X, l’urban crossover Toyota dalle caratteristiche uniche e dal design distintivo, porta di accesso al mondo Toyota pur non rinunciando ad alti livelli di innovazione, tecnologia, stile e sicurezza. Saranno presenti i nuovi esclusivi colori di lancio, Chili Red, Cardamon Green, Ginger Beige e Juniper Blue, con la possibilità di effettuare test drive con 6 vetture sempre presenti in tutte le tappe del Tour. Toyota aspetta tutti i villeggianti anche nel proprio stand sulla spiaggia, con il fantastico gioco del crucipuzzle. Scopri le parole chiave del mondo Toyota Aygo X e chi troverà il maggior numero di parole nascoste riceverà dei fantastici gadget. Ma non è finita qui. Un tiro a segno? Un punteggio? Ebbene sì, metti alla prova la tua abilità nel calciare il pallone e cercare di ottenere il punteggio più alto possibile. Più sarai bravo e più premi riceverai.

Il progetto

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 13 edizioni “invernali” che, unite alla prima Urban da poco conclusa, porta a 24 il numero finale: anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera (10-19, in alcuni casi anche di sera/notte) e per tutto il week end, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Programma

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym (a cura di Ricola, l'azienda svizzera che da oltre 80 anni produce le originali caramelle e tisane alle 13 erbe alpine, altro partner del Tour), per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) mette il turbo con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

Non poteva quindi mancare il Beach Volley, griffato Cuervo Paloma (Gruppo Montenegro) così come il Beach Tennis

E poi il Calciobalilla con la Ricola Table Soccer Cup, magari gustando una rivitalizzante caramella o sorseggiando una tisana fredda Ricola, anche qui disponibile gratis per tutti.

Infine, lo Sparring, un mix di tennis, beach volley e ping pong che nasce dall’idea di un gruppo di amici e appassionati di tennis. Molte volte, infatti, per giocare a tennis, manca un compagno e grazie allo sparring è possibile (con i famosi racchettoni giganti) praticare ovunque, anche da soli: anche qui, il Tour mette a disposizione un istruttore sempre presente e lancia la challenge con la Kinder Bueno Sparring Cup. Ferrero, Official Partner, è un’altra delle grandi novità del Vertical Summer Tour 2022, con il lancio ufficiale dei gelati Kinder Bueno classic (e white).

Oltre a questo, Ferrero aspetta i villeggianti al proprio stand per intrattenerli con tantissime attività come la Bottle Flip Challenge, per giocare e vincere una T-shirt “Kinder Bueno” e dare loro la possibilità di assaggiare i nuovi prodotti, o il Photobooth per scattarsi (e stampare LIVE) una foto con le Polaroid Eyewear (si, quelle!), senza dimenticare la divertentissima Hula Hoop Challenge: risate assicurate per tutti!

E, a proposito di Polaroid Eyewear, ecco la flotta di SUP gonfiabili forniti da Tahe (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la Polaroid Eyewear SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Polaroid Eyewear è presente anche con uno stand dove tutti i bambini potranno farsi fare un tattoo (temporaneo, lavabile ed anallergico), ed anche i più grandicelli provare in anteprima la linea di occhiali da sole nelle sue fantastiche declinazioni Essential (facili da indossare, con dettagli raffinati), Cool (forme trendy con dettagli colorati), Active Sport (occhiali di ispirazione sportiva) e Kids (colori e dettagli divertenti). Ci si potrà far coinvolgere nel Twister, dove occorrerà mantenere l’equilibrio nonostante le posizioni improbabili che si è obbligati ad assumere, o nella Polaroid Eyewear Summer Dance, una social challenge con relativo balletto “TikTok” con la possibilità di vincere occhiali e altri fantastici premi.

Anche Aygo X Beach Challenge promette forti emozioni: una competizione per i più coraggiosi, pronti a confrontarsi in un vero e proprio percorso a ostacoli a tempo con varie insidie da superare fino al raggiungimento dell’obiettivo!

Cuervo Paloma accompagnerà le tappe del Vertical Summer Tour, con un vero e proprio chiringuito sulla spiaggia dotato di area relax e solarium, con ombrelloni di paglia e tutta l’ombra che serve per ristorarsi. La mattina l’animazione prevede il classico gioco The Wall, dal pomeriggio sarà anche possibile degustare il prodotto grazie anche alla presenza di barman professionisti che ingaggeranno il pubblico invitandolo ad emulare i cocktail da loro proposti. Nella tappa di Cattolica Vertical Summer Tour ospiterà le Cuervo Pink Night, due pazzesche serate di intrattenimento e divertimento con la musica dei talent della radio insieme con i DJ resident locali (in collaborazione con il Lamparino), 4 ore in spiaggia con una megastruttura dedicata e tantissimi gadget e regali per tutti, ma soprattutto tanti cocktail Paloma da degustare in compagnia degli amici: il 2 agosto sarà la volta di Wad (orario 22-2:00), mentre il 3 agosto (con lo stesso orario) si esibirà il DJ resident Mauro Catalini. Wad è considerato una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano. Conduce Say Waaad!?! su Radio Deejay tutti i giorni alle 21, suonando e raccontando il “nuovo” della musica, della moda, dell’internet. Ha scritto articoli per Rolling Stone, Vogue, Wired, GQ. Su Youtube è uno dei volti di HH TV. Per Arcana ha pubblicato Mai Dentro Mai Fuori, bio-fantasy di Jovanotti, nel 2013.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone durante il giorno le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Rudy Zerbi, Chicco Giuliani, Shorty, I Vitiello, Vic, Gianluca Gazzoli, appunto Michele “Wad” Caporosso…

A Cattolica vedremo Gianluca Gazzoli dalle 11 del 2 agosto: tra i nuovi volti del mondo dello spettacolo e di una nuova generazione di presentatori, Gianluca ha all’attivo diverse esperienze televisive e radiofoniche oltre a non aver mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti che raccolgono numerosi consensi e che lo aiutano a raccontare storie, ciò che lo circonda e a continuare a girare per il mondo. Nel suo curriculum, Radio Number One, RAI Radio 2 e poi The Voice, I migliori anni, Quelli Che Il Calcio e Domenica In.

Ma non finisce qui in quanto il 3 agosto dalle 16 sarà il momento di Rudy Zerbi: Rudy è un personaggio davvero eclettico, inizia la sua carriera come disc jockey alla discoteca Covo di Nord Est e presso Radio Tigullio. Finito il liceo linguistico di Rapallo, si trasferisce a Milano e, dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l'attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Dopo sedici anni e diversi ruoli ricoperti all'interno dell'azienda, abbandona l'attività e partecipa a vari programmi televisivi tra i quali Amici di Maria De Filippi, Italia's Got Talent, rispettivamente nel ruolo di insegnante di canto e giurato e in The Winner Is.

Infine, non possiamo non menzionare Puma, partner tecnico dei costumi dello staff e Acqua Valmora, technical partner.

“Siamo felicissimi di celebrare il decennale del Vertical Summer Tour – dichiara Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way – un figlio che ogni anno cresce sempre più e ci regala tantissime soddisfazioni. Voglio ringraziare tutte le aziende che sono al nostro fianco e che ci permettono di regalare emozioni e spensieratezza a centinaia di migliaia di persone ogni estate!”.

Vertical Tour vive anche su una fantastica App che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare foto per successiva condivisione e soprattutto rappresenta il punto di accesso privilegiato al grande concorso con i premi messi in palio ogni giorno dai partner, tra cui occhiali Polaroid Eyewear, teli mare del decennale Vertical Summer, cappellini griffati Radio Deejay, con la possibilità di concorrere all’estrazione finale di tavole SUP Tahe, macchina fotografica Deejay e bottiglia di vino del Quarantennale della radio e borsone/felpa Cuervo Paloma.