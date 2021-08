“Verucchio all’Opera’ con ‘Le Nozze di Figaro’

La magia del chiostro del Museo Civico Archeologico, le note dei grandi maestri della storia della musica, lo scenario naturale fatto di paesaggi da togliere il fiato: martedì 10 agosto alle 21.15 Verucchio torna ad abbracciare i grandi classici della musica d’autore con Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. E’ una sesta edizione speciale quella di Verucchio all’Opera, appuntamento che il Comune realizza con la collaborazione di N.O.T.A. Music e grazie al contributo di Nuova Ricerca Clinica e RivieraBanca: a renderlo tale è anche l’iniziativa “Il Borgo dei desideri” promossa dall’Associazione dei Borghi d’Italia di cui la cittadina è parte dal 2017. L’evento avrà per protagonisti sei cantanti lirici accompagnati al pianoforte dalla musicista Pia Zanca e nel corso della serata sarà possibile compilare il cartoncino ad hoc con il proprio desiderio e lasciarlo in un’apposita custodia nel pozzo del chiostro o in quello della Rocca Malatestiana così da partecipare al concorso indetto dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Per la regia di Della Del Cherico, saranno in scena Roberto Gentili nei panni del Conte di Almaviva, Diana Stiazhkina in quello della contessa, mentre Giada Bastoni sarà Susanna, Giuseppe La Micela Figaro, Elisa Gentili Cherubino e Giovanni Petrini Basilio. Le scenografie saranno curate da Francesco Grillo e i costumi da Giada Bastoni e Carla Forlesi. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro (gratuito per i bimbi sotto i 12 anni), i posti sono seduti ma non numerati. Per info e prevendita: 0541-670280 o archeologicoverucchio@atlantide,net)