Il folletto Vinnie alla ricerca della mutamembra. Vinnie, categoria cuori gentili, è un folletto del bosco vittima di scherzi e prese in giro, umiliazioni e furti da parte di cavalieri, fatine e contadini. Oggi si direbbe vittima di bullismo. Incontra Sir Parson, un Cavaliere dispettoso e gradasso che millanta forza e invincibilità. “Mmmmm”, pensa Vinnie, “…non sono molto forte, ma ho intelligenza ed immaginazione, me lo diceva sempre mia zia Ermengarda … E allora perché non …?” Vinnie propone a Sir Parson, Cavaliere mai sazio di nuove sfide, un viaggio “speciale” per andare a sconfiggere il fantomatico e terribile Mutamembra, che solo Vinnie sembra conoscere.