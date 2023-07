Dal Verucchio Music Festival oltre 2000 euro di donazioni per la Romagna allluvionata

Il Verucchio Music Festival, promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, ha colpito nel segno sia sotto il profilo della risposta del pubblico sia nell’accezione solidale con cui si è voluta caratterizzare la rassegna 2023 dopo i terribili e tragici eventi meteorologici di maggio: sono stati raccolti oltre 2000 euro in favore delle popolazioni alluvionate della Romagna.

“Abbiamo registrato una bellissima partecipazione e un ottimo coinvolgimento in tutte sette le serate sia in piazza Battaglini dove si tenevano i concerti che nel pre e nel post evento in Piazza Malatesta. La scelta di un cartellone tutto a ingresso gratuito nasceva proprio da questo, dal voler rendere accessibili i concerti a tutti e dare la possibilità al pubblico più curioso di scoprire novità musicali in grado di riservare più di una sorpresa, sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista del divertimento come solo l’esperienza “live” può offrire” spiegano gli organizzatori.

“E’ stato un Festival interessante, che ha esplorato diversi ambiti musicali e ha divertito il pubblico. Persone di ogni età che hanno anche riposto al nostro invito di rivolgere un pensiero e un aiuto concreto alle persone e alle comunità colpite dall’alluvione e che ringraziamo davvero di cuore. Durante i concerti sono stati infatti raccolti oltre 2000 euro, che saranno devoluti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna attraverso un bonifico all’ IBAN di riferimento” rivela la sindaca Stefania Sabba, ampliando l’invito anche oltre la manifestazione: “Chiunque può continuare a fare anche una donazione diretta con la causale “Alluvione Emilia Romagna”e il riferimento è il IT69G0200802435000104428964”.