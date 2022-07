Una serata con gli occhi al cielo per guardare le stelle e conoscere i misteri dell'astronomia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 22 luglio, dalle ore 20 e per tutta la serata, si potrà osservare la volta celeste dalla Rocca Malatestiana di Verucchio insieme agli esperti dell'Associazione Astronomica del Rubicone, che da anni cerca di avvicinare le persone all’astronomia. A occhio nudo e con l'ausilio del telescopio gli astronomi mostreranno le principali costellazioni del periodo e si potrà osservare in diretta la profondità del cielo.

La serata del 22 è un’occasione unica per avvicinarsi all’astronomia, dalla posizione privilegiata della Rocca del Sasso di Verucchio. L'esperienza a tu per tu con il cielo stellato può essere abbinata al Picnic al Balcone del Sasso, per una serata piena di emozioni.

Prenotazione del cestino al 0541 670280 o via mail roccaverucchio@atlantide.net

La serata insieme agli astrofili è compresa nel biglietto di ingresso della Rocca.

Il costo del cestino comprende ingresso alla Rocca e serata con gli astrofili.