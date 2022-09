"Verucchio in Strada, Giochi e Sport", una giornata tra le discipline sportive, giochi e divertimento

Dopo una pausa forzata per il maltempo e un’edizione con il format adattato alle prescrizioni

Covid, "Verucchio in Strada, Giochi e Sport" si ripropone nella sua veste originaria. Appuntamento

domenica 18 settembre fra le 15:00 e le 20:00 (in caso di maltempo verrà posticipato a domenica 2 ottobre), con la riproposizione per il secondo anno di un vero calendario spettacoli. “Quella che comunemente viene ribattezzata "Festa dello Sport" è oramai una tradizione, con numeri che fino alla pandemia registravano una continua ascesa sia fra le associazioni partecipanti che fra il pubblico. I bimbi hanno una panoramica completa delle discipline a disposizione sul territorio e, compilando uno speciale “Passaporto dello sport”, vincono tre bonus ad hoc che danno diritto a tre mesi, due mesi e un mese gratuito di iscrizione alla disciplina preferita. Nell’ultima edizione “in libertà”, quella 2019, sono stati ben 34 quelli che sono riusciti a ottenere il bollino da tutte le associazioni disponibili fra piazza Europa e le aree limitrofe. E’ un appuntamento di condivisione sempre più richiesto dalle società per promuovere e trasmettere ai giovani i valori che lo sport è in grado di insegnarci organizzato di concerto fra il Comune e le associazioni cui teniamo molto” rivela Eleonora Urbinati, consigliera comunale con delega allo sport.



Dimostrazioni, spettacoli e prove, il passaporto c'è

Sono diciassette le associazioni sportive che hanno confermato la loro partecipazione. Come sempre gli

atleti delle società compiranno le dimostrazioni e spiegheranno ai bimbi i rudimenti delle varie

discipline e come si articolerà la pratica durante la stagione, per poi guidarli nelle prove dirette con

cui potranno ottenere il timbro sul loro passaporto. Chi riuscisse a ottenerli tutti, parteciperà come

detto all’estrazione di tre premi speciali: tre mesi di pratica gratis in uno degli sport a

disposizione per il primo, due mesi per il secondo classificato e un mese per il terzo.



Protagonisti e programma spettacoli

I piccoli verucchiesi troveranno ad accoglierli il Gruppo Podistico Villa Verucchio, il Centro

Olimpia, Liberabici, Villanova Tigers, Yonghon Taekwondo, Roller Verucchio, Choreutica Centro

Formazione Danza, Verucchio Calcio (Settore Giovanile e Scuola Calcio Elite), Accademia

Musicale Artefonia, Dance Mania, Passi di Stelle, New Grafic Ballet, Boar Skating, Rimini

Footgolf, Ginnastica Dinamica Militare, Valmarecchia Baseball & Softball Club e Villa Verucchio

Volley. E’ stato anche predisposto come detto un programma di spettacoli che sarà aperto dallo

Yonghon Taekwondo (15:45) e proseguirà con Centro Olimpia Ginnastica Ritmica (16:05),

Boar Skating (16:30), Dance Mania (16:50 e 18:35), New Grafic Ballet (17 e 18:15), Passi di

Stelle (17:10 e 18:25), Roller Verucchio (17:25), Ginnastica Dinamica Militare (17:45) e

Accademia Musicale Artefonia (18:45)



Marecchiese aperta, tutte le vie chiuse

Così come nel 2021, con l’ordinanza n.73 del 13 settembre si è evitata la canonica chiusura al

traffico di parte della Marecchiese: la manifestazione interesserà oltre a Piazza Europa e al Vecchio Ghetto le aree di sosta e collegamento fra la stessa piazza e via Aldo Moro e nelle aree dell’evento sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione obbligatoria già a partire dalle ore 13:30 e fino alla conclusione dell’evento fissata per le ore 23:00.

Nello specifico, è prevista l'istituzione del divieto di transito nelle seguenti vie/piazze: parcheggio antistante piazza del Vecchio Ghetto e relativi accessi; parcheggio retrostante il centro civico di Villa Verucchio e relativo accesso; parcheggio retrostante piazza Europa e relativo accesso; tratto di via Aldo Moro compreso fra via Falcone e Borsellino e lo stradello che porta al parco De André; parcheggio su via Aldo Moro e relativo accesso compreso fra via Falcone e Borsellino e lo stradello che porta al parco De André;

E’ inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 13:30 alle ore 23:00 nelle seguenti vie/piazze:

parcheggio antistante piazza del Vecchio Ghetto; parcheggio retrostante il Centro Civico; parcheggio retrostante Piazza Europa. Infine, l'istituzione di un’area di sosta non regolamentata in Piazza I Maggio per tutta la durata dell’evento.