“Viaggiare nel Tempo”, Carlo Zingaretti e Sabina Magalotti presentano "In Zir, itinerari di un ciclista curioso nei dintorni di Ravenna"

Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria itinerante “Viaggiare nel Tempo”. Giovedì 24 marzo, ore 18.30, al Gran Bar, nel Centro Commerciale Isola dei Platani la rassegna in collaborazione con la BIM Music Academy incontra Carlo Zingaretti e Sabina Magalotti attraverso le pagine di "In Zir, itinerari di un ciclista curioso nei dintorni di Ravenna", quaranta itinerari ben descritti lungo gli argini, nelle pinete, nella campagna, nelle valli e nelle colline della provincia di Ravenna. Un guida che spazia dalle Valli di Comacchio alle Saline di Cervia, dal mare alle colline forlivesi e faentine e non solo. Tante informazioni sulla natura del luogo, la storia, le cronache e le leggende accadute nei tempi. Itinerari da percorrere in qualsiasi stagione. Ad allietare l'aperitivo, per chi non avesse avuto modo di ascoltarli al Roxy Bar, tornano gli Origami, il duo composto da Teresa Josef, con la sua strepitosa voce e Mattia Orecchini alla chitarra. Il prossimo e ultimo appuntamento sarà giovedì 7 aprile, sempre alle ore 18,30, al Lollipop Cafè con Mirta Contessi e il suo libro "Dante Alighieri, il viaggio estremo" per vivere gli ultimi anni della vita del sommo poeta e la band rock Sound Check. Ingresso libero