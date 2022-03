Viaggiare nel Tempo con "Il fragile universo delle bolle" un viaggio nei sentimenti tra un padre e un figlio

Giovedì 3 marzo, ore 18.30, la rassegna letteraria itinerante Viaggiare nel Tempo, sarà al Bar 18 (via Acerbi, 1) a Bellaria Cagnona con Andrea Bazzocchi che in compagnia di Rossella Grippo farà conoscere il suo ultimo romanzo "Il fragile universo delle bolle" ambientato nella vicina Gatteo Mare. Il libro racconta la storia di un imprenditore della moda calzaturiera, William Montemaggi, un simbolo per le donne di alto rango. Durante un pellegrinaggio sul percorso spirituale di San Vicinio, da Sarsina a La Verna, trova il modo di confrontarsi con il figlio e di recuperare quel rapporto rimasto per lungo tempo evanescente a causa del suo lavoro e della sua ambizione. Si apre un dialogo misterioso e ambiguo, ricco di suspance che porterà a galla le verità nascoste per troppo tempo.

Durante questo viaggio nei sentimenti tra un padre e un figlio la voce di Gaia Belletti e Julian Ray Rossi, alle tastiere del Gaia Belletti Duo condurranno in un viaggio in America attraverso tre dei brani più importanti.