"Viaggiare nel Tempo" incontra lo scrittore Andrea Balzani

Proseguono gli appuntamenti con “Viaggiare nel Tempo”. Per la terza serata, giovedì 24 febbraio, ore 20,00, al Roxy Bar a Bellaria Igea Marina sarà ospite lo scrittore ravennate Andrea Balzani. In compagnia di Micaela Montigia , Balzani farà conoscere, attraverso la storia di Jonathan, protagonista del suo primo romanzo "Non si può morire in un giorno di festa", le vicende dimenticate e rivelate dai diari segreti di Sofia, una ragazza ebraica, la cui vita venne distrutta dalla grande guerra.

"Non si muore in un giorno di festa" narra la storia di Jonathan, un giovane educatore che lavora nella cooperativa Opera religiosa di Santa Giustina organizzata da un vescovo potente e ambizioso che a causa di una crisi personale, viene retrocesso nella squadra traslochi della cooperativa che ha il compito di svuotare le case degli anziani ospiti della struttura. Qui incontra Berto, ex tossicodipendente che diventerà un suo grande amico, e Fanti, un uomo senza scrupoli e nipote del vescovo. Proprio durante uno dei tanti sgomberi ritrovano i diari di Sofia, riportando a galla un terribile segreto che il vescovo vuole tenere nascosto e che Jonathan e Berto vogliono, invece, svelare per rispetto della donna.