Viaggiare nel Tempo incontra lo scrittore ravennate Stefano Bon

Nuovo appuntamento con “Viaggiare nel Tempo”. Giovedì 17 marzo al bar Belverde in piazza Falcone Borsellino a Igea Marina incontro con lo scrittore ravennate Stefano Bon in compagnia di Rossella Grippo e il nuovo romanzo "Così come sei" ambientato nella seconda parte degli anni settanta. Una storia di due ragazzi che si incontrano ma non si amano. Due protagonisti che dopo essersi conosciuti intraprendono due vite completamente diverse per i successivi quarant'anni, senza date né anniversari e famiglie.

Ci sono solo lui e lei e una lenta costruzione della loro vita con i ricordi, i pensieri e i sogni. Due persone normali come ognuno di noi. Due amanti che si perdono e si ritrovano e che hanno una sola cosa in comune: un piccolo appartamento nella zona più tranquilla della città dove si rifugiano per proteggersi dalla violenza della vita.

In questo viaggio non ci accompagneranno i ragazzi della BIM Music Academy ma un bellariese doc e ottimo musicista e cantante, ben conosciuto, come "Pippo Live", che suonerà tre brani del suo ampio repertorio musicale.

Per informazioni: 353.4284721.