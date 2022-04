Viaggiare nel Tempo si conclude con "Dante, il viaggio estremo" di Mirta Contessi

Giovedì 7 aprile alle ore 18,30 ultimo appuntamento di Viaggiare nel Tempo al Lollipop Cafè, all'interno della suggestiva cornice dell'Isola dei Platani. Ospite dell’incontro sarà la scrittrice ravennate Mirta Contessi con il suo libro "Dante, il viaggio estremo" che in compagnia di Rossella Grippo e i ragazzi del band rock Sound Check, faranno percorrere, tra finzione e realtà documenta da quelle poche notizie sull'epoca, l'ultimo periodo di vita del Sommo poeta; finzione e realtà anche nei personaggi che lo hanno accompagnato come ad esempio Meneghino e la sua famiglia, lo Speziale, l'Ortolano che guida il carro fino a Pomposa nati dalla fantasia della scrittrice.

Il tutto completato da un buon drink! Viaggiare nel Tempo organizzata da Romagna da vivere e dintorni in collaborazione con la BIM Music Academy di Monia Angeli. Per info: 353.4284271.