“Viaggio intorno al mondo”, si celebra l’anniversario dei 500 anni della circumnavigazione del globo

In occasione dell’anniversario dei 500 anni del primo viaggio intorno al mondo, Città Teatro racconta fra teatro e musica i Diari di Viaggio di Antonio Pigafetta, il vicentino che riuscì a completare incredibilmente tutta la traversata e che, con occhio incantato delle usanze e stravaganze dei popoli, dai colori e dai suoni dei nuovi mondi attraversati, dalle parole incomprensibili e dalle descrizioni culinarie, racconta un viaggio memorabile.

“Ci siamo ispirati allo Johan Padan a la descoverta de le Americhe di Dario Fo, per raccontare lo stupore e la meraviglia, ma anche le difficoltà e gli stenti di un viaggio lungo tre anni, che avvenne fra non pochi incidenti, congiure e tradimenti ma che è tuttora il più importante viaggio via mare mai realizzato dall’uomo: la circumnavigazione della Terra cambiò per sempre la concezione occidentale della cosmologia e della geografia; provando fra l’altro in maniera inequivocabile che la Terra è rotonda, che le Americhe non fanno parte dell’India, ma sono un continente a sé stante, e che gli oceani coprono la maggior parte della superficie terrestre”

Cosa aspettarsi?

“Sarà una narrazione animata in due parti, accompagnata dalle musiche dal vivo di Stephanie Montoya e dalle voci di Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. Altra protagonista sarà la luce del Sole: lo sfondo naturale saranno infatti le albe e tramonti della Valconca che ci faranno immaginare un orizzonte che diventa notte per noi e giorno per gli altri popoli intorno al Mondo. Ricordiamo Davide Schinaia che ha curato la riduzione dei Diari, Paul Mochrie che ci ha regalato un look davvero originale, Giulia Airaudo per la Comunicazione e Stefano Savioli per l’immagine. Un grazie speciale alle amministrazioni Comunali di San Clemente e Gemmano che anche quest’anno sostengono il progetto, per regalare agli abitanti ed ai visitatori un momento emozionante a fine estate, reso ancora più piacevole dall’aperitivo al tramonto e dai bomboloni al mattino!”



Mille e una notti in Valconca - III edizione

dall’8 all’ 11settembre 2022

Viaggio intorno al mondo

Con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Stephanie Montoya alla chitarra Riduzione e ricerca Davide Schinaia

Costumi Paul Mochrie

Prod. Città Teatro - Regione Emilia Romagna

con il contributo dei Comuni di San Clemente e di Gemmano

Gli eventi, tutti a ingresso gratuito, saranno seguiti da una piccola colazione all’alba e da un buon bicchiere al tramonto, offerti al pubblico dalle amministrazioni comunali.



Calendario spettacoli

Tramonto:

Viaggio intorno al mondo - Parte Prima



- Giovedì 8 Settembre ore 18:45 - San Clemente, Borgo di Castelleale

- Venerdi 9 Settembre ore 18:45 - Onferno, Piazza Castello

Alba:

Viaggio intorno al mondo - Parte Seconda

- Sabato 10 Settembre ore 6:30 - San Clemente - Terrazza in Centro Storico

- Domenica 11 Settembre ore 6:30 - Gemmano, Piazza Roma

Animali da compagnia: sono consentiti, purché non rumorosi (lo spettacolo non ha amplificazione).

Ingresso gratuito. Si raccomanda la puntualità.