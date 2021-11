Viaggio nel Tempo della Mente e dell’Anima con Alessandro Radice

Giovedì 25 novembre, ore 20.00 al Caffè Bordonchio, Viaggiare nel Tempo fa tappa al Caffè Bordonchio di Igea Marina con Alessandro Radice, lombardo trasferitosi in Romagna divoratore di romanzi fantasy e da sempre affascinato dall’esoterismo e delle arti marziali, e il suo romanzo “Echi di un altro presente”, una raccolta di racconti dal sapere surreale che possono entrare a tutti gli effetti nel genere del “realismo magico”. Racconti che si muovono nelle vicende apertamente ancorate alle solide realtà, indagate anche attraverso l’occhio attento di detective che però virano in mondi paralleli e intersecati in vicende umanissime, talvolta dolci e talaltra meschine. Anche quando la narrazione è cinica c’è una narrazione morbida e mai nervosa, tenuta sul filo della curiosità che ci porta a smascherare situazioni di vita e di fantasia. Anche il ricordo e la sua elaborazione trovano posto nelle storie ironiche e lievi dello scrittore, che a un certo punto, nella figura di un allieva ragazzina, condensa verità inedite. Chi ama la narrazione come veicoli da sondare le pieghe di un’esistenza pluristratificata, popolate da anime inquiete e concrete; l’oblio, la nostalgia; chi crede nei talenti nascosti come subitanee rivelazioni di un potenziale vitale tutto da scoprire, troverà in questi racconti e nei personaggi che li popolano un mondo raro e strano in cui immergersi. La serata sarà moderata da Micaela Montiglia e la musica di Leonardo Polverelli. Per informazioni: Caffè Bordonchio, piazza Don Giovanni Verità, 1 – Igea Marina. Il prossimo appuntamento al Gran Bar di Bellaria, mercoledì 1 dicembre, ore 20,00 con Pathemata Mathemata di Antonino Cucciniello.