"Viale Gramsci in Fiore", una due giorni tra colori e profumi

Viale Gramsci in Fiore, a Riccione, è una manifestazione dedicata a tutti gli amanti dei fiori, delle piante, del giardinaggio e dell’artigianato di alta qualità. Un appuntamento, in programma dal 22 al 23 maggio, per tutti i professionisti del settore, dai vivaisti ai floricoltori, dai produttori ai rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto.

Tra gli stand è possibile trovare bulbi di specie rare, sementi, attrezzature di ultima generazione per giardini e parchi, arredamento e decorazioni da esterni e molto altro ancora.

Viale Gramsci in Fiore si sviluppa lungo l’arteria principale di Riccione, viale Gramsci, nel tratto dei due Hotel più importanti, Grand Hotel di Riccione.