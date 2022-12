Appuntamento con la musica jazz e le sonorità di Francesca Taddei

Un’altra grande protagonista femminile per i venerdì musicali al Victor Lounge di Riccione.

Nell’ambito della rassegna “Victor in Jazz” diretta da Marcello Sutera, venerdì 16 dicembre ad inebriare con le melodie il locale di viale Ceccarini sarà Francesca Tandoi, romana, pianista eccelsa, tra le più note nel panorama jazzistico. Francesca, che è anche cantante, si è diplomata con menzione speciale al Royal Conservatory of the Hague nel 2013. In Olanda si era trasferita fin dal 2009 e nei Paesi Bassi ha completato gli studi al Codarts Conservatorium di Rotterdam

Il suo tocco elegante e lo swing innato hanno fatto sì che pianisti come Tamir Hendelman e Monty Alexander siano rimasti piacevolmente impressionati dalle sue qualità musicali. Grazie alla sua riconosciuta bravura si è inserita da subito nel circuito musicale nord europeo collaborando con alcuni fra i più grandi artisti olandesi ed internazionali.



L’appuntamento è fissato per le ore 21:15