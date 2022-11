Proseguono gli appuntamenti con "Victor in Jazz", sul palcoscenico la cantante riminese Rossella Cappadone

Prezzo non disponibile

Dopo l’ouverture del 28 ottobre scorso, proseguono gli appuntamenti della rassegna musicale “Victor in Jazz” al Victor Lounge di Riccione. La voce della cantante riminese Rossella Cappadone illuminerà la serata del locale di viale Ceccarini venerdì 11 novembre con inizio del concerto, rigorosamente jazz, previsto per le ore 21:15.

Rossella, ormai divenuta una splendida realtà del firmamento musicale italiano, sarà accompagnata da una band di tutto rispetto: Stefano Senni al contrabbasso, Nico Menci al piano e Stefano Paolini alla batteria. Per gli appassionati del genere due ore di ottima musica prima del dj set con Boldro farà divertire fino a tarda notte.



La rassegna “Victor in Jazz” proseguirà poi venerdì 18 novembre con un’altra grande vocalist, Agata Leanza.