Giorno della Memoria con "Viktor caro...per non dimenticare"

Mercoledì 27 gennaio 2021 in diretta streaming sui canali del Comune di Cattolica si celebra il Giorno della Memoria. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, sarà seguita in diretta dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cattolica partner per il Progetto sulla Memoria “...e io mi sono salvato” a cura del Laboratorio di educazione all'immagine

In Biblioteca vetrina tematica e sui canali social della cultura interventi dedicati alla Giornata della memoria

Il programma della giornata prevede alle ore 10.50 Saluto del Sindaco Mariano Gennari. Ore 11.00 Lettura scenica di Silvio Castiglioni di “Viktor caro” tratto da Vita e destino di Vailij Grossman, a cura di Silvio Castiglioni, Intervento artistico di Georgia Galanti. Interventi musicali di Leonardo Galanti. Produzione Celesterosa Associazione Culturale