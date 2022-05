Villa Franceschi si veste a festa con il nuovo allestimento espositivo dedicato alle celebrazioni dei Centenaraio di Riccione

In occasione delle celebrazioni per il Centenario di Riccione Comune autonomo, Villa Franceschini apre al pubblico venerdì 20 maggio alle ore 18.00 con l’avvio speciale e in simultanea di Degusta by VSQ, VSQ Riccione - Vini Spumanti di Qualità, quest’anno dal 20 al 22 maggio con un nuovo format. Il taglio del nastro del nuovo allestimento espositivo della Villa, sede del Centenario del Comune di Riccione, dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni di Riccione, sarà accompagnato da bollicine, musica dal vivo e dj set. Già galleria comunale d’arte moderna e contemporanea con due importanti collezioni permanenti di opere del Novecento, la collezione d’arte civica e la prestigiosa “Collezione Arcangeli” di proprietà della Regione Emilia Romagna, Villa Franceschi scelta dall’amministrazione come sede del Centario nell’anno delle celebrazioni dell’autonomia comunale (1922-2022) viene quindi ulteriormente valorizzata con nuove mostre ed esposizioni.

Un viaggio sorprendente e multimediale in cui personaggi, avvenimenti, immagini, opere d’arte e oggetti diventano i protagonisti di una memoria lunga 100 anni. La prima opera ad accogliere i visitatori sarà il ‘Portale del tempo’ del designer Marco Morosini, fondatore del marchio Brandina. Una installazione multicolore condurrà le persone, per tutta l’estate, nei giardini e nei saloni interni della villa. Attraverso un sapiente e rispettoso lavoro di restyling, entrerà nel vivo al piano terra e al primo piano, il percorso curato da Beatrice Buscaroli, storica e critica d'arte, nonché curatrice nel 2009 del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, e da Davide Bagnaresi, storico, autore delle ricerche archivistiche sulle vicende degli ultimi cento anni della storia di Riccione.

Questi luoghi diventeranno il cuore delle testimonianze storiche di un passato in cui, a cavallo della fine ‘800 e gli inizi del ‘900, si verificò il passaggio da un turismo terapeutico, basato sui bagni di mare, a un turismo balneare. Da allora subentrò tra le classi sociali più agiate una vera e propria cultura della vacanza trasformando Riccione da antica borgata a esclusivo centro balneare.

Al piano terreno con ‘Riccione si mostra’ sarà possibile percorrere la storia dei primi cento anni.



In occasione del restyling della Villa il graphic designer Stefano Tonti, curatore del percorso grafico espositivo della mostra, ha rielaborato anche il logo di villa Franceschi in cui predomina la simbologia solare che si sposa con gli eleganti influssi liberty della villa.