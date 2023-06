Prosegue in musica e con ospiti internazionali la programmazione del club più famoso d'Italia

Entra sempre più nel vivo la programmazione della Villa delle Rose di Misano Adriatico: venerdì 9 giugno in scena Clorophilla, sabato 10 giugno ospite il dj e producer internazionale Jamie Jones.



Venerdì 9 giugno: Clorophilla. Clorophilla è un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Anche quest’anno, Clorophilla nasce d’estate alla Villa delle Rose e si trasferisce d’inverno al Matis e al Peter Pan. Insieme a Tanja Monies, in console Samuele Sartini e Nicola Zucchi. Sempre venerdì 9 in prima serata la Villa delle Rose ospita in terrazza la cena di gala ufficiale della Figurina d’oro Panini, concorso social, realizzato in collaborazione con Aiac (l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio) riservato agli allenatori della serie A, messi a confronto in un tabellone tennistico ad eliminazione diretta, determinata dai voti via web di migliaia di appassionati. Dopo Davide Nicola, il vincitore 2023 è risultato Luciano Spalletti, che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale.



, special guest. Tra gli indiscussi re di Ibiza con la sua serata Paradise, ben oltre ormai il traguardo delle 200 release con la sua etichetta discografica Hot Creations, il gallese Jamie Jones (nella foto allegata) in quasi vent’anni di carriera si è conquistato con pieno merito un posto in primissima fila tra i top dj mondiali, merito di uno stile unico, di una personalità che non si stanca mai di cercare il suono che ancora non esiste e che sa sempre quando infondere la giusta energia nei suoi set, peculiarità quest’ultima che distingue i fuoriclasse della console dagli onesti routiner. Jamie Jones è uno dei tanti superguest in console questa estate alla Villa. Tra i prossimi in calendario, Who Made Who (sabato 24 giugno), Vintage Culture (sabato 1° luglio), Ralf (sabato 8 luglio), Low Steppa (sabato 15 luglio), Solardo (sabato 22) e Sven Väth (sabato 29), soltanto per limitarci agli ospiti speciali dei sabati di giugno e luglio della Villa Delle Rose, i sabati Club Couture, di nome e di fatto.