Cala il sipario sulla programmazione estiva del club più famoso d'Italia

Cala il sipario sulla programmazione estiva della Villa delle Rose di Misano Adriatico, pronta a congedarsi dal proprio "danzante" pubblico, dopo una stagione che ha visto ribadire il suo status di locale estivo per antonomasia.

Appuntamento sabato 16 settembre con Metempsicosi. Dal 1997 Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare. In console Franchino, Joy Kitikonti, Luca Pechino, Mario Più, Ricky Le Roy e Zicky.

Proseguendo, sabato 23 settembre sarà la volta di Club Couture Closing Party. The Cube Guys, Mappa, Tanja Monies. Con il party di sabato 23 settembre 2023 gran finale per la stagione estiva della Villa delle Rose, che questa estate ha proposto le serate Clorophilla (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (domenica) e Vita (martedì) con ospiti del calibro di Bob Sinclar, Gordo, Jamie Jones, Marco Carola, Ralf, Seth Troxler, Solardo, Sven Väth, Vintage Culture, WhoMadeWho e tantissimi altri. Da sempre la programmazione della Villa sa calibrare l’offerta in modo da rivolgersi ad un pubblico più trasversale possibile sempre all’insegna della qualità e dello stile, come accade nelle migliori realtà del clubbing mondiale da Ibiza a Dubai, da Miami a Mikonos. Per quanto riguarda la Villa delle Rose, se ne tornerà a riparlare a maggio del prossimo anno.