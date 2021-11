Villaggio Music Fest con i 2POP sul palco de Il sabato del villaggio

Ultimo appuntamento di novembre al Villaggio Music Fest di Torriana. Sul palco de Il sabato del Villaggio, venerdì 26 novembre si esibiranno i 2POP, ovvero Chiara Fabbri alla voce Simone Nobili alla chitarra Il duo propone un repertorio che attinge sia al vasto mondo della canzone d’autore Italiana, spaziando dai classici Lucio Dalla, Fabio Concato, Mia Martini agli attuali Elisa, Niccolò Fabi, Malika Ayane, sia ai classici internazionali come Sting, Alanis Morissette e Norah Jones. Un duo molto particolare, con il timbro di voce delicato ed espressivo di Chiara che ben si fonda con la particolare chitarra di Simone Nobili, chitarra alla quale sono state aggiunte due corde di basso così da ottenere una sonorità profonda ed evocativa.

Chiara Fabbri dimostra fin da subito una grande musicalità e un’ottima capacità interpretativa, tali da vincere numerosi concorsi e menzioni, tra cui il BIM Music Network nel 2013 e il WMF e RDS contest 100% Grandi Successi nel 2018. Giovanissima, dopo il conseguimento della laurea in logopedia, partecipa a un master in vocologia artistica, insegna canto alla BIM MUSIC ACADEMY di Rimini e si esibisce dal vivo in diversi progetti musicali.

Simone Nobili è riconosciuto tra i migliori ed eclettici chitarristi della zona.

Esperto nell’uso dell’effettistica e della tecnologia MIDI applicata alla chitarra, lavora per 3 anni come progettista e dimostratore ufficiale della Oberheim alle fiere di Los Angeles, Nashville, Francoforte. Ha suonato negli USA con il batterista Bernard Purdie (Aretha Franklin, Steely Dan), con i tastieristi Patrick Moratz (Doobie Brothers, Yes), Steve Conn (Linda Ronsdat, Mary Chapin Carpenter), Delmar Brown (Jaco Pastorius). Per info e prenotazione tavoli: Il Sabato del Villaggio, Torriana RN Info & prenotazioni: +39 327 9709248

info@ristoranteilsabatodelvillaggio.it

www.ristoranteilsabatodelvillaggio.it