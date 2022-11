Appuntamento al museo con il videofumetto "Il Mito di Valbruna" di Vincenzo Cecchini

Continuano gli eventi collaterali alla mostra personale di Vincenzo Cecchini “L’Aria della Pittura”. Domenica 20 novembre, alle ore 17:00, presso il Museo della Regina, verrà proiettato il videofumetto “Il mito di Valbruna”, trasposizione del libro a fumetti scritto e dipinto da Cecchini alcuni anni orsono. Dialogherà con l'artista Patrizia Mascarucci, autrice del libro "Né mortale né immortale: Vincenzo Cecchini. Intervista a piu voci" (Il Ponte Vecchio, 2002).

Si ripropone questa proiezione dell’opera, già presentata nel 2014 accanto alla mostra “Miti sulla Riviera”, per ricordare questo periodo espressivo di Cecchini in cui, attraverso il racconto mitologico e favolistico di Valbruna, l’artista racconta la nostra riviera in modo onirico, con un linguaggio che accomuna la modernità del fumetto all’eternità dei significati legati alla mitologia.

Il racconto mitologico di Valbruna diventa, per Cecchini, il pretesto per recuperare l'espressione umana e l'identità legata alle proprie radici, il tutto raccontato con il linguaggio del fumetto, un linguaggio che avvicina l’artista all’universo di fantasia proprio dei bambini.

Perchè i bambini, con la loro curiosità e la capacità di meravigliarsi possono percepire aspetti della realtà e misteri del mondo, che sono afferrabili solo da chi ancora non ha pregiudizi e costruzioni difensive. Bisogna ritornare a questa “visione primitiva” se si vuole far rinascere l’arte. Cecchini fa sua una frase di Pablo Picasso: “Ho impiegato tutta la vita per diventare un bambino”.

Con la proiezione del fumetto “Il tesoro di Valbruna”, Vincenzo Cecchini si rivolge anche ad un pubblico giovane, con uno sguardo particolare rivolto ai giovanissimi e ci fa tornare alla mente il bellissimo progetto di alcuni anni fa “La ragione, il Grido ed il Sogno” che lo aveva visto protagonista, assieme ai bambini delle scuole di Cattolica, in un indimenticabile percorso esperienziale di didattica dell’arte.



La mostra L’Aria della Pittura può essere visitata alla galleria Santa Croce sino all’8 gennaio 2023 nei giorni venerdì, sabato, domenica (dalle ore 16:00 alle ore 19:00)