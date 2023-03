L’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco a Rimini con il suo libro "La guerra delle tasse"

La Guerra delle tasse è l’ultima fatica editoriale di Vincenzo Visco, economista, già ministro per le Finanze, invitato a Rimini per un incontro che si terrà giovedì 16 marzo alle ore 20:30, presso la sala Bronzetti (Sede provinciale di CGIL) in via Caduti di Marzabotto, 30 – Rimini.

Dialogheranno con l’autore l'On. Maria Cecilia Guerra, già viceministra e il saggista Giovanni Benaglia, coordina la serata la dott.ssa Alessandra Gori.

La lotta alle diseguaglianze passa da una buona politica fiscale. La gestione del sistema fiscale sarà nei prossimi mesi al centro del confronto politico. Da questo tema in agenda politica prendono le mosse gli organizzatori – Istituto Gramsci Rimini, Associazione Idee per la sinistra e Circolo Pd Euterpe – per avviare anche sul territorio una discussione, visto che «il Governo della destra ha già avviato il metodo della "tassazione piatta", in base al quale chi ha di più pagherà di meno e chi ha di meno continuerà a pagare la maggior quota di entrate fiscali complessive».

"Per la sinistra il compito principale – scrivono gli organizzatori - è di attuare il dettato costituzionale sulla progressività delle imposte e la conseguente redistribuzione della ricchezza, in grado di attenuare le diseguaglianze crescenti. Diseguaglianze che allontanano ampi strati della popolazione dal godimento dei diritti elementari ( istruzione, sanità, consumi). A sua volta la gigantesca evasione fiscale del nostro Paese indebolisce la capacità dello Stato, in materia di servizi pubblici universalistici".