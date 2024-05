Appuntamento con il "nettare di bacco": DoctorWine presenta i "suoi" vini per l'estate 2024

Parole d’ordine: freschezza e bevibilità. La nuova edizione della guida estiva di Daniele Cernilli e del team DoctorWine contiene una selezione di quasi 400 vini perfetti per i brindisi estivi e gli abbinamenti con la cucina più leggera, e la sua presentazione, per la prima volta in riviera romagnola in un luogo iconico come Riccione in cui estate e movida vanno a braccetto, sarà l’occasione per tutti gli operatori, i sommelier e i semplici appassionati per partecipare ad un banco d’assaggio con i vini di importanti cantine da tutta Italia.

L’appuntamento è per lunedì 20 maggio a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 19:30 presso il Grand Hotel Des Bains (Viale Gramsci, 56).

Vini per l’Estate 2024 è un piccolo libro, facilmente consultabile. Le quasi 400 aziende selezionate sono divise per regione, in ordine alfabetico così da facilitare la ricerca del vino e le informazioni fornite in ogni scheda permettono una scelta consapevole, a seconda del proprio gusto e delle proprie esigenze. Il risultato è una piccola guida fatta di assaggi, di consigli e di brevi storie che raccontano del meraviglioso mondo del vino italiano.

DOCTORWINE è il network indipendente dedicato all’informazione, la formazione e la diffusione della cultura del vino fondato da Daniele Cernilli. Nato a Roma nel 2011 inizialmente come rivista on line in versione italiana e inglese, DOCTORWINE è stato il primo web magazine d’Italia a offrire a un pubblico internazionale il punto di vista italiano sul vino. Nel tempo il progetto è cresciuto, si sono aggiunti ulteriori prodotti editoriali e numerose iniziative di formazione e valorizzazione dedicate al mondo del vino e dell’enogastronomia e oggi rappresenta un punto di riferimento tra i più autorevoli in Italia per la critica enologica e la divulgazione della cultura vinicola.