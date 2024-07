Vino, olio, cibo e musica: ricco programma per l'edizione 2024 di "P.assaggi di vino"

Vino, olio, cibo, musica, tantissimo accade a P.assaggi di vino 2024. La più importante kermesse vinicola del territorio riminese arrivata alla sua 22 esima edizione si presenta forte di 29 espositori wine, 3 di olio, una intera piazza food dove trovare i sapori gastronomici del territorio, l’appuntamento con l’”oro verde” perché il coupon dà diritto anche ad un assaggio di pane ed olio rigorosamente del territorio, la possibilità grazie all’acquisto del coupon nel sito di Visit Rimini di saltare le file e presentarsi direttamente ai banchi dei produttori.

La rebola come sempre sarà la regina della festa con un banco assaggio dedicato proprio vicino alla piazza food, ma l’intero mondo vinicolo riminese sarà rappresentato con il pagadebit, il sangiovese, i tagli bordolesi, il trebbiano, il famoso, i cabernet e gli spumanti di nuova generazione del territorio a base trebbiano, rebola e sangiovese che stanno avendo un successo strepitoso. Richiama l’etimologia della parola festa il Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori Sandro Santini in chiave contemplativa della divinità.

“P.assaggi di vino oltre ad essere una festa del territorio vinicolo riminese è anche un momento di riflessione della stesso sui suoi obiettivi e sulle sue dinamiche - ragiona Santini - ci aspettano sfide importanti e per trovarci pronti occorre essere molto comunità oltre che un’azienda che produce vino”. Gli fa eco Fausto Caldari Presidente di RivieraBanca: “P.assaggi di vino vede protagoniste le eccellenze produttive dei territorio ed è una iniziativa sostenuta con entusiasmo da RivieraBanca, vera banca locale, il cui obiettivo è essere vicina alla comunità e valorizzare l’identità dei luoghi in cui opera contribuendo a dare impulso sociale ed economico”.

Incalza i produttori Chiara Astolfi Direttrice di Visit Romagna “ La Strada dei vini e dei Sapori dei colli di Rimini con i suoi eventi ed in particolare P.assaggi di Vino è a pieno titolo nella programmazione del nostro marketing territoriale. Tuttavia questa capacità di mettere in rete deve essere usata per sviluppare il segmento enoturistico”. “Il comparto agricolo è in prima linea sul fronte dei cambiamenti climatici e dei costi energetici ed è un caposaldo contro lo spopolamento dell’entroterra - dice il Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini Giovanna Briganti. - la Camera di Commercio appoggia P.assaggi e la Strada proprio perché la presenza sul territorio è fondamentale. La Camera è alla vigilia dell’apertura di filoni di finanziamento importanti che vanno in questa direzione ed appoggiano il mondo agricolo”.

“Il Comune di Rimini riconosce alla Strada la capacità di mettere in rete i produttori, di pensare in modo comunitario e non individuale,” chiosa L’Assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda “ la necessità di coniugare il successo dei numeri economici al buon vivere quotidiano, il business integrato con la tutela del territorio devono essere riflessioni sempre presenti nella testa dell’imprenditore. P.assaggi di vino è un evento iconico dove tutto questo si materializza”.