Vintage in Piramide: il Cocoricò si “veste” con Vinokilo

Vinokilo, la più grande kilo sale europea di 2nd hand e vintage sostenibile d’Europa, arriva al Cocoricò per la data di chiusura del summer tour italiano Lidokilo, che per tutta l'estate ha toccato location balneari urbane e turistiche con l'iconico format multi esperienziale che unisce shopping, talk, entertainment, food & drink per informare, intrattenere e creare valore esperienziale promuovendo un lifestyle consapevole ed in linea con le esigenze ambientali e sociali della contemporaneità.

Per il gran finale di stagione Vinokilo e Cocoricò presentano "Wed-Day I'm in Love", una due giorni ispirata alle iconiche atmosfere dei matrimoni a Las Vegas e dei festival come Coachella e Burning Man per celebrare l'amore in tutte le sue forme: sabato 3 e domenica 4 settembre la piramide simbolo del clubbing italiano ospiterà un love festival in cui Robin Balser - Ceo e founder di Vinokilo, partito da un piccolo store in cui scambiare libri e vestiti usati ed oggi nei 30 Under 30 di Forbes per aver creato dal nulla uno dei principali poli europei di moda sostenibile – unirà singoli, coppie e gruppi in una cerimonia collettiva lunga 48 ore in nome dei principi di libertà e amore universale per le persone e per il pianeta che da sempre ispirano Vinokilo.

Oltre alla celebrazione delle unioni simboliche ed ai corner in stile vintage & festival wedding - dal photo booth analogico alla registrazione del certificato di matrimonio riconosciuto dalla Libera Repubblica dell'Amore Vinokilo, dallo stand di abiti ed accessori vintage da cui attingere liberamente per la cerimonia alla make up station in stile Euphoria - sarà possibile sperimentare il format dello shopping al kilo insieme alla musica ed all'animazione del Cocoricò in una nuova formula e nuovi orari. La due giorni Vinokilo Cocoricò segna inoltre il ritorno di Rimini Market Place, iniziativa locale sul vintage e second hand che riprende dopo lo stop pandemico con diversi stand all'interno dell'area vendita di Vinokilo.

Vinokilo

Fondato nel 2016 dal giovane tedesco Robin Balser – partito da un piccolo store in cui scambiare libri e vestiti usati ed oggi nei "30 Under 30" di Forbes per aver creato dal nulla uno dei principali poli europei di moda sostenibile – Vinokilo ha viaggiato, negli ultimi cinque anni, in oltre dieci Paesi, portando in giro per l’ Europa un iconico format multi esperienziale che supera i confini dello shopping al chilo per unire per unire entertainment ed edutainment all’insegna della condivisione e della consapevolezza sociale.

Da sempre ispirato al principio fondante di accessibilità, il brand ha saputo mettere a punto un sistema in grado di offrire vintage e second hand di qualità a prezzi molto democratici rispetto al mercato globale, che soprattutto nell’ultimo biennio, sia per trend che per incremento dei costi logistici, sta vedendo a livello generale politiche di posizionamento che escludono una consistente porzione di acquirenti e non incoraggiano il radicamento della cultura del riuso su larga scala.

A differenza di molte delle più recenti realtà che operano su larga scala nello stesso segmento, Vinokilo non tratta per scelta nulla che provenga dall’industria del fast fashion: il magazzino centrale a Magonza, in Germania, raccoglie una media mensile di 35 tonnellate di abbigliamento ed accessori di diverse decadi attraverso una selezionatissima rete internazionale di fornitori specializzati. L’impegno profuso sia dall’azienda che dai partner nel garantire i massimi standard qualitativi e combattere lo spreco tessile fa sì che ad oggi il 97% del materiale raccolto sia idoneo alla vendita, mentre il restante 3% viene immesso in un processo di upcycling.

Tutto questo consente a Vinokilo di restare coerente alla propria mission: affermare un’alternativa concreta ed accessibile, educare e sensibilizzare ad uno stile di vita più sostenibile il maggior numero possibile di persone, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni con format in grado di informare, intrattenere e creare valore esperienziale per promuovere un lifestyle consapevole ed in linea con le esigenze ambientali e sociali della contemporaneità.



In 5 anni di attività, Vinokilo ha riallocato, attraverso la vendita al chilo, oltre 409.000 kg di vintage e second hand, che equivalgono al risparmio di 11,2 milioni di metri cubi d’acqua, quasi 110 milioni di Megajoule di energia e 6,2 milioni di kg di Co2.