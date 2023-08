Violenza di genere, Simona Ventura intervista De Pace, Lavezzaro, Garro e Aldrovandi

È un incontro tutto al femminile quello di mercoledì 9 agosto a “La Terrazza della Dolce Vita” del Grand Hotel di Rimini, con un focus molto importante su un tema delicato e attuale come quello della violenza di genere.

Simona Ventura intervisterà un parterre d’eccezione: due avvocatesse in prima linea per quanto riguarda le violenze sulle donne, Annamaria Bernardini De Pace ed Elisabetta Aldrovandi. Insieme a loro ci saranno il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro e la responsabile dell’associazione Segno che si occupa di minori, Mafalda Garro.

Annamaria Bernardini De Pace è avvocato, saggista e giornalista, specializzata nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori. A oggi lo Studio Bernardini si è occupato di oltre trentamila casi. Come giornalista la sua più recente attività editoriale è la cura della rubrica Coppie di fatto sul settimanale “Chi”.

L’avvocato Elisabetta Aldrovandi, Garante per la tutela delle vittime di reato da marzo 2019, è Presidente dell’”Osservatorio nazionale sostegno vittime di reato”. Specializzata in diritto di famiglia si occupa da anni di vittime di reati. In questa veste ha fondato l'Osservatorio con lo scopo di sollecitare le istituzioni e di proporre modifiche legislative per una maggiore tutela a favore delle vittime di reato. Per questo motivo nel 2022 ha ricevuto minacce di morte.

Prima donna a ricoprire l’incarico di commissario nella città di Rimini, Rosanna Lavezzaro aveva già ricoperto questo incarico a Vercelli con un grande impegno nell’ordine pubblico, a partire dalle partite di calcio di Torino e Juventus sino alle manifestazioni No Tav. Al G8 di Genova tiene i contatti con i rappresentanti esteri delle varie forze di polizia presenti per l’evento. Nel 2006 coordina le attività di tutte le forze di polizia impiegate in occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006, mentre nel luglio del 2009 è a L’Aquila quale responsabile del dispositivo di ordine pubblico nell’ambito del 35esimo vertice del G8.

Infine l’ospite Mafalda Garro è responsabile dell'Associazione Segno Onlus di Montefiore Conca (Rn), centro accoglienza per minori segnati da un passato drammatico, con un polo educativo che oggi conta 5 case dedicate a diverse fasce d'età, dai bambini più piccoli fino agli adolescenti.

Le serate iniziano alle 19.00 e sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com e al tel: 0541/22122. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella Sala Leonardo all’interno dell’area congressi del Grand Hotel di Rimini.