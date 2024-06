Prezzo non disponibile

Venerdì 28 giugno, a partire dalle 21,15, a Viserba si terrà la prima semifinale di Comicum, il Festival nazionale di Cabaret, organizzato dalla Palco Comici con il sostegno del Comitato turistico. Sul palco di piazza Pascoli saranno in competizione i primi quattro artisti usciti dalle preselezioni: Luisanna Vespa da Roma, Oscar Strizzi da Lanciano, 'Virgigno con la Gn' da Cesena e il duo 'Le Vipere' da Torino.

A condurre la serata sarà il direttore artistico della manifestazione Matteo Monì, che sarà affiancato dal performer Amedeo Visconti che canterà e si esibirà in sketch comici. La competizione proseguirà il 26 luglio con la seconda semifinale e si chiuderà con la finalissima del 30 agosto.

A ogni semifinale partecipano quattro artisti che avranno a disposizione 15 minuti per la loro esibizione. Al termine della serata il pubblico sarà invitato a esprimere il suo voto. I due artisti più votati passeranno direttamente alla finale nella quale i quattro artisti (due per ogni semifinale) si sfideranno a suon di battute e risate per aggiudicarsi il 1° premio Comicum.