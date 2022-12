L'artista Lorenzo Anzini accende la poetica delle sue "Tele/Visioni"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 18 dicem bre presso la Galleria Zamagni (ore17:30) appuntamento con l’arte.

Un ciclo di quaranta tele che vanno a comporre un’installazione sulla grande parete d’ingresso della Galleria realizzate da parte dell'artista Lorenzo Anzini.

Visioni su Tele dai significati profondi e dalle cromie esuberanti che compongono uno spazio fuori dall’ordinario, animato da creature zoomorfe, visioni oniriche e rappresentazioni evocative.

Un appuntamento di condivisione che ci porterà nel mondo dell’artista. Il suo stile è il frutto di una visione unica, di un atteggiamento talvolta provocatorio che destruttura il mondo circostante con un tratto dalla forza comunicativa immediata.

La sua arte è la fusione di due vocazioni che si contaminano e irrompono in un idioma urbano fortemente artistico a metà tra il mondo astratto e quello reale. È uno stile ben definito, talvolta graffiante che spazia tra contenuti e simboli che sfociano in una poetica non convenzionale e libera.

La colonna sonora della serata è curata da dj Gerbo.

Lorenzo Anzini nasce a Rimini il 9 agosto 1984. Vive e lavora a Cattolica. Diplomato in grafica presso l’ISIA di Urbino, a 27 anni, entra nel mondo del tatuaggio e lo ridefinisce come espressione dell’arte visiva contemporanea. Il corpo è tela da dipingere e scultura da plasmare. Una forma d’arte parallela che influenza fortemente la cultura pittorica dell’artista.

L’arte pittorica e quella tatuatoria sono linguaggi espressivi che vivono in simbiosi. Queste contaminazioni che prendono vita l’una dall’altra danno origine alle opere su tela che rappresentano rispetto al tatuaggio, un’arte immortale che può essere esposta per sempre.