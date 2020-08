Visita al luppoleto sulle colline romagnole

Sabato 22 agosto, dalle 18.30, nei pressi di San Martino dei Mulini, frazione di Santarcangelo, nell'ambito di una serata organizzata da Poli Hops e dal birrificio 1843, è possibile visitare gratuitamente il luppoleto Poli Hops nel suo massimo splendore prima della raccolta.

Carlo Cleri, docente master Slow Food e referente della Guida alle Birre d'Italia e Fabio "Poli" Polidori, proprietario e gestore del luppoleto accompagnano il pubblico in questa visita gratuita.

È gradito un messaggio di conferma al 3315773082 (Carlo Cleri) per la visita in luppoleto. Per quanto riguarda i dettagli della festa e le relative prenotazioni, contattare direttamente Fabio Polidori al 3282710090.